Brooklyn Beckham protagonista di una nuova campagna di Pepe Jeans London (Di mercoledì 14 settembre 2022) Brooklyn Beckham rafforza il sodalizio con Pepe Jeans London e si lascia coinvolgere per la quarta volta in una nuova campagna del brand. Si intitola Caught On Camera e il figlio di Victoria Beckham è il volto della collezione menswear. Brooklyn Beckham torna a posare per Pepe Jeans, brand al quale è affezionatissimo. L’ultima volta che aveva partecipato ad una loro campagna è stato in compagnia di quella che oggi è a tutti gli effetti sua moglie Nicola Peltz. Questa volta, però, il figlio di Victoria e David Beckham posa da solo e ruba totalmente la scena. Courtesy Press OfficeNegli ultimi mesi il suo matrimonio ha completamente stregato lo show ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 14 settembre 2022)rafforza il sodalizio cone si lascia coinvolgere per la quarta volta in unadel brand. Si intitola Caught On Camera e il figlio di Victoriaè il volto della collezione menswear.torna a posare per, brand al quale è affezionatissimo. L’ultima volta che aveva partecipato ad una loroè stato in compagnia di quella che oggi è a tutti gli effetti sua moglie Nicola Peltz. Questa volta, però, il figlio di Victoria e Davidposa da solo e ruba totalmente la scena. Courtesy Press OfficeNegli ultimi mesi il suo matrimonio ha completamente stregato lo show ...

eleonorapipesso : Io come Brooklyn Beckham innamorato pazzo di sua moglie (Nicola Anne 6 pazzesca) - carlomarchisio : Ma Brooklyn Beckham ha qualche handicap cognitivo di cui si è a conoscenza? In termini patologico proprio intendo. Rsvp - Cosmopolitan_IT : L'ereditiera ammette di non essersi innamorata a prima vista del figlio di Victoria e David Beckham - buckethatjake : lucio dalla, umberto tozzi e brooklyn beckham lol - maisiefIeury : Il tatuatore di brooklyn beckham dopo che questo ha prenotato il suo settantunesimo tatuaggio dedicato alla moglie -