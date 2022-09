Brescia, coppia arrestata per evasione fiscale: aveva 8 milioni in contanti sepolti in giardino (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sono pronti a parlare Giuliano Rossini e Silvia Fornari, dopo che i cani della Guardia di Finanza hanno fiutato il tesoro che tenevano in giardino. Un bottino di otto milioni di euro in contanti, nascosto sotto un terreno a loro riconducibile a Gussago, nel Bresciano. La scoperta è avvenuta nel quadro di un indagine su oltre 93 milioni di imposte evase, per 500 milioni di euro non dichiarati. Assieme alla moglie, Rossini è titolare di un’azienda che, secondo gli investigatori, avrebbe emesso fatture false riconducibili al commercio di materiali ferrosi. Oggi si sono entrambi costituiti in carcere. I soldi, trovati sotto il prato che circonda un casolare di proprietà dei due, farebbero parte dei fondi illeciti fatti rientrare da diversi conti all’estero in Ungheria, Croazia, Romania, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sono pronti a parlare Giuliano Rossini e Silvia Fornari, dopo che i cani della Guardia di Finanza hanno fiutato il tesoro che tenevano in. Un bottino di ottodi euro in, nascosto sotto un terreno a loro riconducibile a Gussago, nelno. La scoperta è avvenuta nel quadro di un indagine su oltre 93di imposte evase, per 500di euro non dichiarati. Assieme alla moglie, Rossini è titolare di un’azienda che, secondo gli investigatori, avrebbe emesso fatture false riconducibili al commercio di materiali ferrosi. Oggi si sono entrambi costituiti in carcere. I soldi, trovati sotto il prato che circonda un casolare di proprietà dei due, farebbero parte dei fondi illeciti fatti rientrare da diversi conti all’estero in Ungheria, Croazia, Romania, ...

