(Di mercoledì 14 settembre 2022) "Festeggiare 95con un archivio storico e soprattutto riammodernando la sede storica di via Folli", nel quartiere milanese di Lambrate, è "il modo migliore per celebrare 95di". Lo ...

fisco24_info : Bracco, Spada (Assolombarda): '95 anni successi, messaggio positivo per imprenditori': (Adnkronos) - 'Festeggiare 9… -

Tiscali Notizie

... dopo due anni di pandemia e oggi alle prese con le difficoltà del caro energia: "Indubbiamente il gruppoè sempre stato un esempio - afferma- quindi è un messaggio positivo che diamo, ......, Guido Guerzoni, professore di Museum Management all'Università Luigi Bocconi, l'architetto partner di General Planning Francesco Prennushi e il presidente di Assolombarda Alessandro. Il ... Bracco, Spada (Assolombarda): '95 anni successi, messaggio positivo per imprenditori' Milano, 14 set. "Festeggiare 95 anni con un archivio storico e soprattutto riammodernando la sede storica di via Folli", nel quartiere milanese di Lambrate, è " ...Milano, 14 set. (Adnkronos) – Il gruppo chimico-farmaceutico Bracco celebra il suo 95esimo anniversario e per l’occasione annuncia una serie di iniziative che valorizzano l’heritage dell’azienda. Tra ...