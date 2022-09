Bracco festeggia 95 anni e torna nella storica sede di Lambrate

(Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – Il gruppo chimico-farmaceuticocelebra il suo 95esimoversario e per l’occasione annuncia una serie di iniziative che valorizzano l’heritage dell’azienda. Tra queste, il lancio di un archivio storico digitale e il ritornonel quartiere milanese di, per la cui riqualificazione sono stati investiti 28 milioni di euro. All’evento di presentazione, che si è tenuto questa mattina a Milano, si è raccontata l’epopea della società sin dai suoi inizi, sottolineando il filo che lega il contesto di difficoltà, in epoca di dopoguerra, con l’attuale scenario di crisi energetica e delle materie prime. La società, fondata da Elioil 1 luglio del 1927, con 17 dipendenti e lain uno stabile di ...

"L'heritage è per le aziende una leva strategica", spiega Diana, "un elemento che le rende uniche e le distingue dai concorrenti. Sul corporate heritage è giusto investire anche perchè ..."