(Di mercoledì 14 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Il gruppo chimico-farmaceutico celebra il suo 95°versario annunciando il rientrodi via Folli a Milano. Da lì, nel primo Dopoguerra, partì la crescita globale di uno dei grandi protagonisti del Made in Italy. Un’epopea imprenditoriale nel campo delle Life Sciences e dell’imaging diagnostico che ora il sito dell’Archivio Storico digitaleracconta con un avvincente storytelling. L’importante traguardo è stato al centro dell’evento “: Ritorno al futuro”, che si è svolto nel Teatrino di Fondazionein via Cino del Duca a Milano, a cui hanno partecipato, oltre a Dianae a Fulvio Renoldi, Guido Guerzoni, professore di Museum Management all’Università Luigi Bocconi, l’architetto partner ...

ledicoladelsud : Bracco festeggia 95 anni e torna nella storica sede di Lambrate - italiaserait : Bracco festeggia 95 anni e torna nella storica sede di Lambrate - fisco24_info : Bracco festeggia 95 anni e torna nella storica sede di Lambrate: (Adnkronos) - Il gruppo chimico-farmaceutico Bracc… - vivereitalia : Bracco festeggia 95 anni e torna nella sede storica di Lambrate - Italpress : Bracco festeggia 95 anni e torna nella sede storica di Lambrate -

Adnkronos

Quest'anno il Gruppoi 95 anni e lo fa nel migliore dei modi, continuando cioè a finanziare attraverso la Fondazione omonima migliaia di borse di studio e il rientro in Italia di ...Il Gruppoquest'anno il 95° anniversario della sua nascita. Nell'ambito delle iniziative per celebrare questo traguardo, martedì 21 giugno alle ore 18.00 è stato organizzato in collaborazione ... Bracco festeggia 95 anni e torna nella storica sede di Lambrate (Adnkronos) – Il gruppo chimico-farmaceutico Bracco celebra il suo 95esimo anniversario e per l’occasione annuncia una serie di iniziative che valorizzano l’heritage dell’azienda. Tra queste, il lanci ...MILANO - Il gruppo chimico-farmaceutico celebra il suo 95° anniversario annunciando il rientro nella sede di via Folli a Milano. Da lì, nel primo Dopoguerra, partì la crescita globale di uno dei grand ...