Borse in rosso con i future Usa, Milano e Madrid limitano le perdite. Gas oltre 210 euro (Di mercoledì 14 settembre 2022) I future Usa hanno invertito la rotta sulla scia della vigilia. L'inflazione Usa non accenna a rallentare e il mercato si aspetta una Fed aggressiva la prossima settimana. L'euro recupera la parità col dollaro Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 14 settembre 2022) IUsa hanno invertito la rotta sulla scia della vigilia. L'inflazione Usa non accenna a rallentare e il mercato si aspetta una Fed aggressiva la prossima settimana. L'recupera la parità col dollaro

classcnbc : Aggiornamento - borse europee in rosso a metà seduta, #Milano in controtendenza: ????+0,3% ????-0,5% ????-0,6% ????-1% Pi… - LuigiF97101292 : RT @classcnbc: MERCATI EUROPEI, APERTURA IN NEGATIVO ????-0,4% ????-0,4% ????-0,4% ????-0,5% Gli indici del vecchio continente aprono in rosso su… - ForexOnlineMeIt : Borse europee in rosso. Resiste Piazza Affari - infoiteconomia : Borse in rosso dopo tonfo Wall Street. Gas oscilla sui 200 euro al MWh - infoiteconomia : Borse in rosso dopo il tonfo di Wall Street per il dato su inflazione Usa, Milano prova a resistere Da FinanciaLoun… -