Borsa: Milano si rialza con banche e Ferrari, male Mps (Di mercoledì 14 settembre 2022) Piazza Affari rialza la testa dopo la brutta seduta di ieri e chiude in rialzo dello 0,49%, migliore tra listini europei ancora in affanno. A sostenere la Borsa milanese sono state ancora una volta le ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 settembre 2022) Piazza Affarila testa dopo la brutta seduta di ieri e chiude in rialzo dello 0,49%, migliore tra listini europei ancora in affanno. A sostenere lamilanese sono state ancora una volta le ...

Piazza Affari rialza la testa dopo la brutta seduta di ieri e chiude in rialzo dello 0,49%, migliore tra listini europei ancora in affanno. A sostenere la Borsa milanese sono state ancora una volta le banche e i titoli finanziari, a cui si aggiunge la Ferrari (+2,5%) reduce dalla presentazione della nuova Puro Sangue. Sul listino milanese svettano Nexi. Al termine della seduta della Borsa di Milano, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,89 miliardi di euro, in rialzo del 6,70% rispetto ai precedenti 1,77 miliardi. È stata una giornata negativa in Europa, mentre a Milano l'indice principale ha visto una giornata con molti cambi di segno. È stato positivo nella mattina, poi ha alternato fasi di rialzo e ribasso.