Borsa: Europa chiude in calo, Londra - 1,5% (Di mercoledì 14 settembre 2022) Chiusura in rosso per le Borse europee, che faticano ad agganciare il mini - rimbalzo di Wall Street dopo il tonfo di ieri, tra segnali ancora troppo deboli di un rallentamento dell'inflazione. ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 settembre 2022) Chiusura in rosso per le Borse europee, che faticano ad agganciare il mini - rimbalzo di Wall Street dopo il tonfo di ieri, tra segnali ancora troppo deboli di un rallentamento dell'inflazione. ...

24ORERadiocor : Borsa: nuovo stop per l'Europa, Milano (+0,5%) si salva con le banche - Il Sole 24 ORE #ftse #borsa… - fisco24_info : Borsa: Europa chiude in calo, Londra -1,5%: Francoforte ha perso l'1,2% e Parigi lo 0,4% - MKT_INS : Chiusura #Borsa: a Milano, il #FtseMib archivia le contrattazioni con un +0,5% a 22.413 punti. In ribasso, il… - remocontro_it : L'inflazione Usa frena poco e i mercati vanno a picco. Inflazione all'8,3% ad agosto. L'euro interrompe il percorso… - telodogratis : Borsa: Europa debole dopo Wall Street, banche salvano Milano -