Bomba Usa sulle elezioni: “La Russia paga questi partiti” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Se n’era già parlato ai tempi del ‘caso Savoini’, quando la Lega di Matteo Salvini e diversi altri partiti e movimenti ‘euroscettici’ come il Front National di Marine Le Pen o i tedeschi di Alternative fur Deutschland furono accusati di prendere soldi dal Cremlino per destabilizzare l’Unione Europea dall’interno. E si è tornati ad accennarne nei giorni scorsi, quando dagli Stati Uniti d’America sono giunte le prime anticipazioni sulla Bomba esplosa nelle utlime ore. Bomba che, questa volta, porta in calce la firma dell’intelligence di Washington. Rubli ai partiti La Russia ha speso oltre 300 milioni di dollari dal 2014 nel tentativo di condizionare politici e funzionari in una ventina di paesi. E’ il quadro delineato in un documento del Dipartimento di Stato americano, come riferisce il Washington ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 settembre 2022) Se n’era già parlato ai tempi del ‘caso Savoini’, quando la Lega di Matteo Salvini e diversi altrie movimenti ‘euroscettici’ come il Front National di Marine Le Pen o i tedeschi di Alternative fur Deutschland furono accusati di prendere soldi dal Cremlino per destabilizzare l’Unione Europea dall’interno. E si è tornati ad accennarne nei giorni scorsi, quando dagli Stati Uniti d’America sono giunte le prime anticipazioni sullaesplosa nelle utlime ore.che, questa volta, porta in calce la firma dell’intelligence di Washington. Rubli aiLaha speso oltre 300 milioni di dollari dal 2014 nel tentativo di condizionare politici e funzionari in una ventina di paesi. E’ il quadro delineato in un documento del Dipartimento di Stato americano, come riferisce il Washington ...

