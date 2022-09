Bollette, energia tagliata per un anno: luce razionata per 3 o 4 ore al giorno. Extra-profitti, tassa del 33% (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il piano adesso c'è, e pure i numeri sono al loro posto. La corrente elettrica sarà razionata per 3-4 ore al giorno per un anno. La Commissione accelera sulle misure contro il caro... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il piano adesso c'è, e pure i numeri sono al loro posto. La corrente elettrica saràper 3-4 ore alper un. La Commissione accelera sulle misure contro il caro...

BelpietroTweet : Il combinato disposto delle misure del governo e di Bruxelles: case più fredde in inverno e minor disponibilità di… - matteosalvinimi : In diretta il mio intervento ad Antenna 3 di oggi in cui ho parlato di bollette, lavoro, energia. Seguitemi e buona… - Ettore_Rosato : C'è un'emergenza su energia e bollette che richiede un intervento immediato, non quello di andare a promettere altr… - RiccardoSussi : Caro bollette. La domanda fà l'offerta Cosa succede se portiamo a zero per un giorno i consumi di energia, gas, be… - Green__Planner : Le bollette di energia elettrica e gas – soprattutto per chi ancora aveva un contratto nel mercato tutelato – sono… -