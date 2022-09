Bollette energia: Federalberghi Toscana chiede urgente intervento governo (Di mercoledì 14 settembre 2022) Secondo Federalberghi"e' urgente che il governo pensi a misure adeguate e specifiche di salvaguardia occupazionale, anche finanziando gli ammortizzatori sociali in deroga in favore di lavoratori diretti ed indiretti del settore". L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 14 settembre 2022) Secondo"e'che ilpensi a misure adeguate e specifiche di salvaguardia occupazionale, anche finanziando gli ammortizzatori sociali in deroga in favore di lavoratori diretti ed indiretti del settore". L'articolo proviene da Firenze Post.

BelpietroTweet : Il combinato disposto delle misure del governo e di Bruxelles: case più fredde in inverno e minor disponibilità di… - matteosalvinimi : In diretta il mio intervento ad Antenna 3 di oggi in cui ho parlato di bollette, lavoro, energia. Seguitemi e buona… - gualtierieurope : Riforma del patto di stabilità per sostenere gli investimenti, del mercato dell’energia contro il caro bollette, de… - italiano967 : RT @BelpietroTweet: Il combinato disposto delle misure del governo e di Bruxelles: case più fredde in inverno e minor disponibilità di ener… - ciclista1231 : @tagadala7 Il nipotino di Stalin ci dice che dobbiamo risparmiare energia,caro compagno il risparmio è forzato dall… -