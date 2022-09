Boga, problema al retto femorale sinistro. Ma solo gli esami chiariranno la situazione (Di mercoledì 14 settembre 2022) Atalanta. Infortunatosi al retto femorale sinistro dopo aver segnato nel test contro il Villa Valle di martedì 13 settembre, Jérémie Boga ha un problema al retto femorale sinistro, ma solo gli esami in programma giovedì 15 chiariranno la natura del guaio muscolare. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 14 settembre 2022) Atalanta. Infortunatosi aldopo aver segnato nel test contro il Villa Valle di martedì 13 settembre, Jérémieha unal, magliin programma giovedì 15la natura del guaio muscolare.

