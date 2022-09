Boehly: «Non abbiamo esonerato Tuchel per Zagabria, avevamo visioni diverse sul futuro del Chelsea» (Di mercoledì 14 settembre 2022) Differenze sostanziali. E la mancanza di visione condivisa con la società in riferimento al futuro del club. Questi i veri motivi dell’esonero di Tomas Tuchel, allontanato dal Chelsea solo sette giorni dopo la chiusura di un mercato record, in cui la nuova proprietà americana ha sborsato quasi 300 milioni di euro. Sono le rivelazioni del patron Boehly, riportate dal Daily Mail. C’entra poco – per ammissione dello stesso Boehly – la sconfitta contro la Dinamo Zagabria: era una scelta che la dirigenza dei Blues stava maturando da tempo. «Quando rilevi un’attività – sono le parole di Boehly alla conferenza SALT, negli Stati Uniti – devi assicurarti di essere in linea con le persone che lavorano nell’attività stessa. Tuchel è ovviamente un tecnico ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 settembre 2022) Differenze sostanziali. E la mancanza di visione condivisa con la società in riferimento aldel club. Questi i veri motivi dell’esonero di Tomas, allontanato dalsolo sette giorni dopo la chiusura di un mercato record, in cui la nuova proprietà americana ha sborsato quasi 300 milioni di euro. Sono le rivelazioni del patron, riportate dal Daily Mail. C’entra poco – per ammissione dello stesso– la sconfitta contro la Dinamo: era una scelta che la dirigenza dei Blues stava maturando da tempo. «Quando rilevi un’attività – sono le parole dialla conferenza SALT, negli Stati Uniti – devi assicurarti di essere in linea con le persone che lavorano nell’attività stessa.è ovviamente un tecnico ...

