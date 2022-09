Blocco navale e rimpatri. Dalle destre il solito imbroglio (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tra Blocco navale (Fratelli d’Italia), decreti sicurezza (Lega), lotta all’immigrazione clandestina (Forza Italia), i leader del centrodestra continuano a soffiare sulle paure e sui sentimenti xenofobi della gente spaventata dall’arrivo dei migranti nel nostro Paese. Ecco allora che il tema dell’immigrazione entra a pieno titolo nella campagna elettorale e nei programmi delle varie forze in campo. I leader del centrodestra continuano a soffiare sulle paure e sui sentimenti xenofobi Nella proposta congiunta del centrodestra al capitolo 6 il contrasto all’immigrazione legale è abbinato al tema della sicurezza. Ma è nei singoli programmi dei partiti che si trovano i dettagli dei piani annunciati durante i comizi. Giorgia Meloni propone la difesa dei confini nazionali ed europei, con controllo delle frontiere e Blocco degli sbarchi. Gli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tra(Fratelli d’Italia), decreti sicurezza (Lega), lotta all’immigrazione clandestina (Forza Italia), i leader del centrodestra continuano a soffiare sulle paure e sui sentimenti xenofobi della gente spaventata dall’arrivo dei migranti nel nostro Paese. Ecco allora che il tema dell’immigrazione entra a pieno titolo nella campagna elettorale e nei programmi delle varie forze in campo. I leader del centrodestra continuano a soffiare sulle paure e sui sentimenti xenofobi Nella proposta congiunta del centrodestra al capitolo 6 il contrasto all’immigrazione legale è abbinato al tema della sicurezza. Ma è nei singoli programmi dei partiti che si trovano i dettagli dei piani annunciati durante i comizi. Giorgia Meloni propone la difesa dei confini nazionali ed europei, con controllo delle frontiere edegli sbarchi. Gli ...

pdnetwork : “Noto che durante questo dibattito non si é parlato di “blocco navale”. É ormai evidente anche a FDI che se si vuo… - mannocchia : Blocco navale: la distanza tra gli slogan e la realtà. Ne scrivo per @LaStampa di oggi - necvinecdolo : @Resistenza1967 Guarda che la Meloni intende continuare a inviare armi all'Ucraina. E guarda che il suo famoso bloc… - Frankhell76 : @emmabonino @LaStampa @Piu_Europa Col blocco navale non muore più nessuno in mare, cara. La responsabilità dei mort… - MilanoNeko : @Forchielli L’intervista è bella ma non credo ad una sola parola di quello che dice ora la Meloni. La vera Meloni è… -