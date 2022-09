(Di mercoledì 14 settembre 2022) Ilcambia? Pare proprio di sì e i segnali più interessanti sono al sud. Sono qui per dare una mano in questa battaglia, una battaglia non semplice, ma che si puòanche...

"La destra - ha detto- ha un paio di punti di vantaggio per il fatto che dopo essersi trovati su barricate diverse, dopo essersi insultati, in una settimana si sono ammucchiati, non uniti, ......ospite viene richiesto di indicare per l'anno successivo l'artista o la compagnia con cui... Brillano i nomi del grande Cesar Brie per il teatro, Alessandro Sciarroni e Chiaraper la danza,... Bersani sente che il vento sta cambiando: “Possiamo vincere nell’ultima settimana” Noi abbiamo radici antiche che hanno tenuto dritta la barra della democrazia». «La destra – ha detto Bersani – ha un paio di punti di vantaggio per il fatto che dopo essersi trovati su barricate ...Pier Luigi Bersani (Articolo Uno): "Un anno e mezzo fa la destra aveva dai sondaggi più o meno le stesse percentuali che ha adesso, quindi balzava all'occhio l'esigenza di costruire una proposta alter ...