Bernardeschi: «Se sono quello che sono oggi lo devo ai campioni con cui ho giocato alla Juventus» (Di mercoledì 14 settembre 2022) Federico Bernardeschi, ex giocatore della Juventus, ha parlato di passato e rimpianti ai microfoni di DAZN Federico Bernardeschi, ex giocatore della Juventus, ha parlato di passato e rimpianti ai microfoni di DAZN. Le sue dichiarazioni: Juventus – «Quando io sono entrato nello spogliatoio della Juventus avevo 23 anni e di ventitreenni non ce n’era: Buffon, Chiellini, Bonucci, Barzagli, Marchisio, Khedira, Mandžuki? e Matuidi. campioni del mondo, vincitori di Champions. Tu a 23 anni entri in uno spogliatoio fatto di questa gente qui… se io sono quello che sono oggi è anche sicuramente grazie a una ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Federico, exre della, ha parlato di passato e rimpianti ai microfoni di DAZN Federico, exre della, ha parlato di passato e rimpianti ai microfoni di DAZN. Le sue dichiarazioni:– «Quando ioentrato nello spogliatoio dellaavevo 23 anni e di ventitreenni non ce n’era: Buffon, Chiellini, Bonucci, Barzagli, Marchisio, Khedira, Mandžuki? e Matuidi.del mondo, vincitori di Champions. Tu a 23 anni entri in uno spogliatoio fatto di questa gente qui… se iocheè anche sicuramente grazie a una ...

