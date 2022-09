Berlusconi su Stroppa: «Ho stima di lui ma la squadra aveva bisogno di nuovi stimoli» (Di mercoledì 14 settembre 2022) Silvio Berlusconi, presidente del Monza, ha parlato a La Stampa dell’esonero di Stroppa e di Palladino Silvio Berlusconi, presidente del Monza, ha parlato a La Stampa dell’esonero di Stroppa e di Palladino. Le sue dichiarazioni: PAROLE – «Ho stima e gratitudine per Giovanni ma il Monza oggi ha bisogno di uno stimolo in più». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Silvio, presidente del Monza, ha parlato a La Stampa dell’esonero die di Palladino Silvio, presidente del Monza, ha parlato a La Stampa dell’esonero die di Palladino. Le sue dichiarazioni: PAROLE – «Hoe gratitudine per Giovanni ma il Monza oggi hadi uno stimolo in più». L'articolo proviene da Calcio News 24.

MCriscitiello : Monza, Stroppa esonerato. Promozione per Raffaele Palladino in prima squadra. Decisione diretta di Berlusconi… - sportface2016 : #Monza, #Berlusconi critica #Stroppa: 'Giocatori di livello ma messi male in campo. Tornerò ad occuparmene io dando… - CalcioNews24 : ??#Berlusconi torna sull'esonero di #Stroppa ?? - Vittcst99 : Investire per non retrocedere-farlo molto bene-esonerare #Stroppa-affidare la squadra a #Palladino...è invecchiato… - sportli26181512 : Monza, pres. Genoa Zangrillo: 'Berlusconi non mi ha chiamato per Sheva': L'esonero di Giovanni Stroppa da parte del… -