Benfica, visita a Superga e omaggio al Grande Torino prima della sfida con la Juventus (Di mercoledì 14 settembre 2022) Bel gesto del Benfica, che prima della sfida contro la Juventus in Champions League, ha fatto visita sul colle di Superga alla lapide degli Invincibili del Grande Torino. Una delegazione dei portoghesi è salita sulla collina e ha reso così omaggio alla leggendaria squadra distrutta nel 1949 in un incidente aereo. Proprio il club lusitano era stata l’ultima avversaria dei granata, appena poche ore prima dello schianto. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022) Bel gesto del, checontro lain Champions League, ha fattosul colle dialla lapide degli Invincibili del. Una delegazione dei portoghesi è salita sulla collina e ha reso cosìalla leggendaria squadra distrutta nel 1949 in un incidente aereo. Proprio il club lusitano era stata l’ultima avversaria dei granata, appena poche oredello schianto. SportFace.

ZonaBianconeri : RT @sportface2016: #Benfica, visita a Superga e omaggio al Grande Torino prima della sfida con la #Juventus - sportface2016 : #Benfica, visita a Superga e omaggio al Grande Torino prima della sfida con la #Juventus - ZonaBianconeri : RT @JuvMania: Allenamento in corso in visita della sfida di #ChampionsLeague contro il Benfica ?????? #Juventus #UCL - JuvMania : Allenamento in corso in visita della sfida di #ChampionsLeague contro il Benfica ?????? #Juventus #UCL -