Benevento, abusa dell'alunno 12enne. Lei si difende: "Ho dato troppa confidenza" (Di mercoledì 14 settembre 2022) E' comparsa questa mattina in Tribunale la docente accusata di violenza sessuale aggravata ai danni di uno studente 12enne in una scuola della Valle Caudina. Durante l'interrogatorio di garanzia davanti al Gip si è avvalsa della facoltà di non rispondere, ma ha affidato – come spiega Ottopagine.it – ad alcune dichiarazioni spontanee le sue ragioni.

