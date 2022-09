Bayern Monaco, ladri svuotano villa di Müller durante match contro il Barcellona (Di mercoledì 14 settembre 2022) La polizia tedesca ha reso noto che, mentre il Bayern Monaco stava giocando contro il Barcellona nella seconda giornata di Champions League all’Allianz Stadium, sono stati sottratti denaro, gioielli e oggetti di valore, per un valore stimato intorno ai 500mila euro in una villa di Otterfing, paesino a Sud di Monaco di Baviera. Non è stata resa nota l’identità del proprietario ma secondo la Bild la villa sarebbe quella di Thomas Mueller. Due ladri sono fuggiti all’arrivo della polizia e, nonostante le ricerche, si sono perse tutte le tracce. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022) La polizia tedesca ha reso noto che, mentre ilstava giocandoilnella seconda giornata di Champions League all’Allianz Stadium, sono stati sottratti denaro, gioielli e oggetti di valore, per un valore stimato intorno ai 500mila euro in unadi Otterfing, paesino a Sud didi Baviera. Non è stata resa nota l’identità del proprietario ma secondo la Bild lasarebbe quella di Thomas Mueller. Duesono fuggiti all’arrivo della polizia e, nonostante le ricerche, si sono perse tutte le tracce. SportFace.

