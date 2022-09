Basket, Italia eliminata ai quarti degli Europei per la quarta volta di fila. Ultima medaglia nel 2003 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Con l’uscita di scena odierna per mano della Francia, l’Italia deve abbandonare gli Europei per la quarta volta consecutiva ai quarti di finale. La squadra di coach Gianmarco Pozzecco, per certi versi, prosegue un trend che vede gli azzurri arrivare sempre tra le migliori otto, tenere in ogni caso il passo di una buona potenza cestistica, ma con il passo in più che, a livello continentale, manca per un nonnulla. Di queste eliminazioni, la più inappellabile era stata quella del 2017, con una squadra che era per certi versi rabberciata in ragione dei tanti infortuni e di una panchina che non poteva avere una buona profondità. Era stata più lottata la questione 2013, ma alla Stozice Arena di Lubiana la Lituania aveva quasi sempre avuto il pallino del gioco in mano al di là del 77-81 finale. Ancora con i ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) Con l’uscita di scena odierna per mano della Francia, l’deve abbandonare gliper laconsecutiva aidi finale. La squadra di coach Gianmarco Pozzecco, per certi versi, prosegue un trend che vede gli azzurri arrivare sempre tra le migliori otto, tenere in ogni caso il passo di una buona potenza cestistica, ma con il passo in più che, a livello continentale, manca per un nonnulla. Di queste eliminazioni, la più inappellabile era stata quella del 2017, con una squadra che era per certi versi rabberciata in ragione dei tanti infortuni e di una panchina che non poteva avere una buona profondità. Era stata più lottata la questione 2013, ma alla Stozice Arena di Lubiana la Lituania aveva quasi sempre avuto il pallino del gioco in mano al di là del 77-81 finale. Ancora con i ...

