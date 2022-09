Basket, Gigi Datome: “Oggi farà male, ma dobbiamo ricordarci di quello che abbiamo fatto” (Di mercoledì 14 settembre 2022) La corsa dell’Italia si è fermata a un passo da un’altra clamorosa impresa. Nei quarti di finale degli Europei 2022 di Basket i ragazzi di Gianmarco Pozzecco, reduci dallo strepitoso successo contro la Serbia, hanno lottato fino alla fine contro la favoritissima Francia e si sono poi arresi all’overtime per 93-85. Per il Bel Paese si tratta della quarta eliminazione consecutiva ai quarti di finale in campo continentale. “Siamo sempre lì, siamo sempre più vicini a passare questo maledetto quarto di finale – ha affermato Gigi Datome subito dopo la sconfitta ai microfoni di Sky Sport –. Oggi farà male ovviamente, ma dobbiamo ricordarci di quello che abbiamo fatto. Sicuramente ci mancava ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) La corsa dell’Italia si è fermata a un passo da un’altra clamorosa impresa. Nei quarti di finale degli Europei 2022 dii ragazzi di Gianmarco Pozzecco, reduci dallo strepitoso successo contro la Serbia, hanno lottato fino alla fine contro la favoritissima Francia e si sono poi arresi all’overtime per 93-85. Per il Bel Paese si tratta della quarta eliminazione consecutiva ai quarti di finale in campo continentale. “Siamo sempre lì, siamo sempre più vicini a passare questodetto quarto di finale – ha affermatosubito dopo la sconfitta ai microfoni di Sky Sport –.ovviamente, madiche. Sicuramente ci mancava ...

