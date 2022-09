Basket | Francia-Italia 93-85 Melli | “Poco cinici | ma orgoglioso del gruppo” Datome | “Fa male”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Grande rammarico in casaper la sconfitta nei quarti di finale di Euro2022, con lache si è imposta 93-85 all’overtime dopo che nei tempi regolamentari è mancato davvero nulla agli Azzurri per compiere un’altra impresa dopo quella contro la Serbia agli ottavi. Ai microfoni di Sky Sport ha commentato a caldo quanto accaduto Nicolò: “Non siamo statinei momenti decisivi, avevamo un buon vantaggio e ovviamente c’è grande rammarico – spiega – Ogni anno però facciamo dei passi in avanti e il prossimo passo sarà quello buono. Sonodi questoe di quello che abbiamo fatto.” Gli fa eco anche Gigi, sempre a Sky Sport subito dopo la partita: “Oggi fa, ci manca sempre qualcosa per ...