Basket Europei 2022, un’Italia spaziale non ripete l’impresa: contro la Francia è sconfitta per 93-85 (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’Italia sbatte contro la Francia nei quarti di finale degli Europei di Basket 2022. Dopo l’impresa contro la Serbia, i ragazzi di coach Pozzecco non riescono a ripetersi contro i cugini francesi, in una gara passata quasi tutta a rincorrere. 93-85 il punteggio finale a favore dei transalpini, ma contro un team azzurro con un cuore enorme, dove è difficile trovare un migliore in campo: magistrale sui due lati del campo la prestazione di Fontecchio, Spissu fantastico, Datome che nel terzo quarto che diventa infallibile a canestro, Mannion che cambia l’inerzia del match quando entra. Non basta però per portarla a casa. Francia troppo forte e troppo perfetta da 3. 21 punti a testa per Spissu e Fontecchio ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’Italia sbattelanei quarti di finale deglidi. Dopola Serbia, i ragazzi di coach Pozzecco non riescono arsii cugini francesi, in una gara passata quasi tutta a rincorrere. 93-85 il punteggio finale a favore dei transalpini, maun team azzurro con un cuore enorme, dove è difficile trovare un migliore in campo: magistrale sui due lati del campo la prestazione di Fontecchio, Spissu fantastico, Datome che nel terzo quarto che diventa infallibile a canestro, Mannion che cambia l’inerzia del match quando entra. Non basta però per portarla a casa.troppo forte e troppo perfetta da 3. 21 punti a testa per Spissu e Fontecchio ...

