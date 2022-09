Basket, Europei 2022: Slovenia-Polonia 87-90, cronaca e tabellino. Fuori i campioni uscenti (Di mercoledì 14 settembre 2022) Incredibile impresa della Polonia, che nell’ultimo quarto di finale di EuroBasket 2022 elimina i campioni in carica della Slovenia vincendo 87-90 al termine di una partita dai mille cambi di fronte e colpi di scena. Un primo tempo dominato dai polacchi, che poi soffrono subendo la prepotente rimonta di Doncic e compagni. Ma quando ormai sembrava tutto deciso, ecco lo spunto finale con un Mateusz Ponitka sontuoso da 26 punti, 16 rimbalzi e 10 assist. Serata difficilissima per Luka Doncic (14 punti, 11 rimbalzi e 6 palle perse in 35 minuti), uscito per somma di falli nel finale. Alla Slovenia non bastano i 21 di Cancar. CALENDARIO E ORARI SEMIFINALI RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO La cronaca – In avvio di partita a fare la differenza per la Polonia ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022) Incredibile impresa della, che nell’ultimo quarto di finale di Euroelimina iin carica dellavincendo 87-90 al termine di una partita dai mille cambi di fronte e colpi di scena. Un primo tempo dominato dai polacchi, che poi soffrono subendo la prepotente rimonta di Doncic e compagni. Ma quando ormai sembrava tutto deciso, ecco lo spunto finale con un Mateusz Ponitka sontuoso da 26 punti, 16 rimbalzi e 10 assist. Serata difficilissima per Luka Doncic (14 punti, 11 rimbalzi e 6 palle perse in 35 minuti), uscito per somma di falli nel finale. Allanon bastano i 21 di Cancar. CALENDARIO E ORARI SEMIFINALI RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO La– In avvio di partita a fare la differenza per la...

SkySport : ULTIM'ORA BASKET Europei, Italia eliminata ai quarti La Francia vince 93-85 all'overtime #SkySport #Italbasket #SkyEurobasket - Agenzia_Ansa : Europei di basket, in campo Francia-Italia. LIVE #ANSA - SkySportNBA : ???????? Forza azzurri! Dalle 16.45 Italia-Francia su Sky Sport Arena e NOW, o sul nostro liveblog #SkySport… - Dario_Melli : Europei di basket, risultati dei quarti: Slovenia eliminata, in semifinale Polonia-Francia - sportli26181512 : Europei di basket, risultati dei quarti: Slovenia eliminata, in semifinale Polonia-Francia: Clamoroso a Berlino: do… -