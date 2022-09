Basket, Europei 2022: la Polonia sconfigge clamorosamente la Slovenia e raggiunge la Francia in semifinale (Di mercoledì 14 settembre 2022) La Polonia compie l’impresa nei quarti di finale degli Europei di Basket. A Berlino i ragazzi di Igor Milicic battono incredibilmente la Serbia con il punteggio di 90-87 e raggiungono la Francia in semifinale. Straordinario tra le fila dei polacchi Mateusz Ponitka, autore di una tripla doppia spaventosa da 26 punti, 16 rimbalzi e 10 assist, ma sono fondamentali anche i 16 punti a testa di Michal Sokolowski e A.J. Slaughter. Alla Slovenia non servono invece a nulla i 21 punti di Vlatko Cancar, i 17 di Goran Dragic e i 14 punti, 11 rimbalzi e 7 assist di Luka Doncic. Slovenia – Polonia 87-90 (26-29, 13-29, 24-6, 24-26) L’inizio di partita è molto equilibrato: da una parte cominciano alla grande Balcerowski e Ponitka, dall’altra risponde colpo su colpo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) Lacompie l’impresa nei quarti di finale deglidi. A Berlino i ragazzi di Igor Milicic battono incredibilmente la Serbia con il punteggio di 90-87 e raggiungono lain. Straordinario tra le fila dei polacchi Mateusz Ponitka, autore di una tripla doppia spaventosa da 26 punti, 16 rimbalzi e 10 assist, ma sono fondamentali anche i 16 punti a testa di Michal Sokolowski e A.J. Slaughter. Allanon servono invece a nulla i 21 punti di Vlatko Cancar, i 17 di Goran Dragic e i 14 punti, 11 rimbalzi e 7 assist di Luka Doncic.87-90 (26-29, 13-29, 24-6, 24-26) L’inizio di partita è molto equilibrato: da una parte cominciano alla grande Balcerowski e Ponitka, dall’altra risponde colpo su colpo ...

SkySport : ULTIM'ORA BASKET Europei, Italia eliminata ai quarti La Francia vince 93-85 all'overtime #SkySport #Italbasket #SkyEurobasket - Agenzia_Ansa : Europei di basket, in campo Francia-Italia. LIVE #ANSA - SkySportNBA : ???????? Forza azzurri! Dalle 16.45 Italia-Francia su Sky Sport Arena e NOW, o sul nostro liveblog #SkySport… - Dario_Melli : Europei di basket, risultati dei quarti: Slovenia eliminata, in semifinale Polonia-Francia - sportli26181512 : Europei di basket, risultati dei quarti: Slovenia eliminata, in semifinale Polonia-Francia: Clamoroso a Berlino: do… -