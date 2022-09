Basket, Eurolega: Dejan Bodiroga è il nuovo presidente della competizione (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo 22 anni, si cambia. L’Eurolega avrà un nuovo presidente della competizione: Dejan Bodiroga. Il serbo, classe 1973, con uno straordinario passato da cestista fra Italia (Trieste, Milano e Roma), Spagna (Real Madrid e Barcellona) e Grecia (Panathinaikos), che è pronto a prendere il ponte di comando della più importante manifestazione continentale per club. “Stiamo entrando in una nuova era per l’EuroLeague“, ha affermato Bodiroga. “Gli ultimi 20 anni hanno visto la principale competizione di pallacanestro europea affermarsi come una potenza nello sport globale”. “Vorrei ringraziare Jordi Bertomeu e il suo team – ha aggiunto – per la loro visione e il loro duro lavoro e sono ansioso di continuare a costruire ed ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo 22 anni, si cambia. L’avrà un. Il serbo, classe 1973, con uno straordinario passato da cestista fra Italia (Trieste, Milano e Roma), Spagna (Real Madrid e Barcellona) e Grecia (Panathinaikos), che è pronto a prendere il ponte di comandopiù importante manifestazione continentale per club. “Stiamo entrando in una nuova era per l’EuroLeague“, ha affermato. “Gli ultimi 20 anni hanno visto la principaledi pallacanestro europea affermarsi come una potenza nello sport globale”. “Vorrei ringraziare Jordi Bertomeu e il suo team – ha aggiunto – per la loro visione e il loro duro lavoro e sono ansioso di continuare a costruire ed ...

