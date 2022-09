Basket, Eurolega: Bertomeu lascia dopo ventidue anni, Bodiroga nuovo presidente (Di mercoledì 14 settembre 2022) Avvicendamento ai vertici dell’Eurolega. ventidue anni dopo il suo insediamento, il fondatore Jordi Bertomeu lascia la carica di presidente. Nel corso della sua leadership, la competizione è divenuta la più famosa al mondo dopo l’NBA ed è cresciuta parecchio. Al suo posto l’ex cestista Dejan Bodiroga come nuovo presidente, classe 1973 che ha vinto tre volte la competizione e che ha giocato in Italia con Trieste, Milano e Roma. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022) Avvicendamento ai vertici dell’il suo insediamento, il fondatore Jordila carica di. Nel corso della sua leadership, la competizione è divenuta la più famosa al mondol’NBA ed è cresciuta parecchio. Al suo posto l’ex cestista Dejancome, classe 1973 che ha vinto tre volte la competizione e che ha giocato in Italia con Trieste, Milano e Roma. SportFace.

