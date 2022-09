Basilicata: A Lauria l'iniziativa "Il Marateale incontra Voucher Exhibition - Il turismo in onda". Il Comune riceve premio (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) - Sabato 17 settembre, alle ore 21.30, Villa Comunale del Rione Superiore di Lauria Lauria (PZ), 14 settembre 2022 - Nella splendida cornice della Villa Comunale del Rione Superiore di Lauria, si terrà, sabato 17 settembre, alle ore 21.30, l'iniziativa "Il Maratealeincontra Voucher Exhibition”, che si connota come incontro con l'arte, lo spettacolo, il cinema, il turismo, l'enogastronomia, la cultura e la valorizzazione del territorio. Tale iniziativa ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Lauria per le sue finalità eco-ambientali legate alla conoscenza della cultura dei territori Dopo il recente successo della XIV edizione del Marateale 2022 - ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) - Sabato 17 settembre, alle ore 21.30, Villa Comunale del Rione Superiore di(PZ), 14 settembre 2022 - Nella splendida cornice della Villa Comunale del Rione Superiore di, si terrà, sabato 17 settembre, alle ore 21.30, l'"Il”, che si connota come incontro con l'arte, lo spettacolo, il cinema, il, l'enogastronomia, la cultura e la valorizzazione del territorio. Taleha ottenuto il Patrocinio deldiper le sue finalità eco-ambientali legate alla conoscenza della cultura dei territori Dopo il recente successo della XIV edizione del2022 - ...

SassiLive : CORONAVIRUS IN BASILICATA, BOLLETTINO 12 SETTEMBRE: 1 MORTO (MATERA), 198 POSITIVI TRA MOLECOLARI E RAPIDI (15 MATE… - SassiLive : CORONAVIRUS IN BASILICATA, BOLLETTINO 10 SETTEMBRE: 1 MORTO (BERNALDA), 124 POSITIVI TRA MOLECOLARI E RAPIDI (8 MAT… - SassiLive : CORONAVIRUS IN BASILICATA, BOLLETTINO 9 SETTEMBRE: 184 POSITIVI TRA MOLECOLARI E RAPIDI (23 MATERA, 21 POTENZA, 16… - sergio_cardone : 24 e 25 settembre #Giornatenazionalideicastelli. In #Basilicata ci si vede a #Lauria per visitare il… - aleappo53 : RT @MarioPolese: Tursi, Muro Lucano e Lauria: anche oggi una giornata di incontri e confronti nel nostro territorio per il bene della #Basi… -