Baseball, Mondiali U18 2022: l’Italia chiudono la prima fase con una sconfitta. L’Australia vince 5-4 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Termina con una sconfitta il cammino degli azzurrini del Baseball ai Campionati Mondiali Under 18 2022 per ciò che concerne la prima fase. In occasione dell’ultima partita in programma infatti i nostri ragazzi, seppur lottando, sono caduti al cospetto delL’Australia, uscita vittoriosa dal match per 5-4 dopo una grande battaglia sportiva. Una partita cominciata bene per la Nazionale oceanica, abile a segnare un punto nell’inning inaugurale maturato grazie al singolo al centro di Smith, aumentando di un’unità nella seconda ripresa con la volata di sacrificio di Kim; gli azzurri però rimangono in partita, accorciando le distanze proprio nel secondo turno con il triplo di Ragionieri e pareggiando i conti nell’inning successivo con il lancio pazzo di Cornelli. Dopo dunque ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) Termina con unail cammino degli azzurrini delai CampionatiUnder 18per ciò che concerne la. In occasione dell’ultima partita in programma infatti i nostri ragazzi, seppur lottando, sono caduti al cospetto del, uscita vittoriosa dal match per 5-4 dopo una grande battaglia sportiva. Una partita cominciata bene per la Nazionale oceanica, abile a segnare un punto nell’inning inaugurale maturato grazie al singolo al centro di Smith, aumentando di un’unità nella seconda ripresa con la volata di sacrificio di Kim; gli azzurri però rimangono in partita, accorciando le distanze proprio nel secondo turno con il triplo di Ragionieri e pareggiando i conti nell’inning successivo con il lancio pazzo di Cornelli. Dopo dunque ...

