Babylon | ecco Brad Pitt e Margot Robbie nel trailer del nuovo film di Damien Chazelle

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Ilufficiale di, ildicon protagonisti, Diego Calva e un grande cast: nella Los Angeles degli anni ’20 ascesa e caduta di personaggi hollywoodiani È stato diffuso ilufficiale di, ile attesissimodiin arrivo a gennaio 2023. Dal regista premio Oscar per La La Land e candidato per Whiplash, un racconto memorabile ambientato nella Los Angeles degli anni ’20. Una storia di ambizioni smisurate e di eccessi oltraggiosi, che ripercorre l’ascesa e la caduta di molteplici personaggi in un’epoca di sfrenata decadenza ...

il favoloso trailer italiano di, in uscita nei cinema statunitensi il 25 dicembre 2022 e annunciato in arrivo in Italia, distribuito da Eagle Pictures , a gennaio 2023. ph: getty imagesil primo trailer di! Brad Pitt e Margot Robbie guidano lo straordinario cast del nuovo film di Damien ... C'è un film che è molto atteso e che arriverà in Italia tra alcuni mesi: Babylon. La pellicola ha tantissimi elementi che fanno pensare a un capolavoro e, anche vedendo il trailer pubblicato in queste ...