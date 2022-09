Avevano 8 milioni in contanti sepolti nel terreno: coppia confessa maxi evasione (Di mercoledì 14 settembre 2022) "Hanno ammesso le contestazioni della Procura, ma vista la complessità dell'indagine si sono riservati di parlare con il pubblico ministero non appena avrà intenzione di ascoltarli". Lo ha detto l'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 settembre 2022) "Hanno ammesso le contestazioni della Procura, ma vista la complessità dell'indagine si sono riservati di parlare con il pubblico ministero non appena avrà intenzione di ascoltarli". Lo ha detto l'...

RaffyB_68 : RT @MarceVann: @szampa56 Dissero quelli che hanno costretto milioni di persone a vaccinarsi con vaccini con contratti secretati: su questo… - Maxtom49 : @ComVentotene Però dobbiamo essere onesti, dal contributo dato alla #Lega sono stati sottratti i 49 milioni che av… - Gio_Faedda : Dice che non ha preso i 300 milioni. Per forza, ne avevano già fottuto 49 - capitone71 : RT @MarceVann: @szampa56 Dissero quelli che hanno costretto milioni di persone a vaccinarsi con vaccini con contratti secretati: su questo… - infoitinterno : Avevano otto milioni di euro sepolti in giardino -