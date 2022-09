Aurora Ramazzotti, spuntano le prime foto con il pancino (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il pancino di Aurora Ramazzotti Non molte settimane fa era uscita l’indiscrezione secondo la quale Aurora Ramazzotti fosse incinta ed erano anche state rivelate le presunte reazioni dei genitori: “Una lieta notizia: Aurora Ramazzotti è in dolce attesa. Poche settimane fa Michelle Hunziker e sua figlia avevano acquistato, in una farmacia in Sardegna, un test L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 14 settembre 2022) IldiNon molte settimane fa era uscita l’indiscrezione secondo la qualefosse incinta ed erano anche state rivelate le presunte reazioni dei genitori: “Una lieta notizia:è in dolce attesa. Poche settimane fa Michelle Hunziker e sua figlia avevano acquistato, in una farmacia in Sardegna, un test L'articolo proviene da Novella 2000.

fanpage : Le ultime foto pubblicate su Chi mostrano Aurora Ramazzotti insieme al fidanzato Goffredo futuro papà, durante un w… - filosofy98 : Non capisco nulla di giornalismo, non so quali siano i processi e i metodi che debbano essere utilizzati…ma questa… - legillimens_x : ma quindi aurora ramazzotti è o non è incinta? - ZiaSof : Ma quindi aurora ramazzotti è incinta o no? #taolapurani per farmi leggere - prest0nlogan : RT @helenngs: aurora ramazzotti incinta e tutti “allora il clitoride è stato trovato”, a me dispiace solo per le vostre fidanzate perché la… -