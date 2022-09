Aurora Ramazzotti, prime foto con il pancino: ora si vede, tutte le immagini (Di mercoledì 14 settembre 2022) Finalmente sembra che abbiamo una foto che dimostra che il gossip più virale dell’estate (dopo la rottura Totti-Blasi) sarebbe vero: è finalmente visibile un pancino (benché ovviamente appena accennato) sul corpo di Aurora Ramazzotti, che è stata fotografata da Chi. Aurora Ramazzotti incinta, le prime immagini con il pancino Da ormai un mese si parla della gravidanza di Aurora Ramazzotti, che a quanto pare sarebbe ancora molto all’inizio: la notizia che circolò in merito ad un test di gravidanza comprato in compagnia della madre, d’altronde, risale ad agosto. Ora arrivano le immagini che ritraggono Goffredo Cerza e fidanzata in tenuta da viaggio, a Roma, insieme ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 14 settembre 2022) Finalmente sembra che abbiamo unache dimostra che il gossip più virale dell’estate (dopo la rottura Totti-Blasi) sarebbe vero: è finalmente visibile un(benché ovviamente appena accennato) sul corpo di, che è statagrafata da Chi.incinta, lecon ilDa ormai un mese si parla della gravidanza di, che a quanto pare sarebbe ancora molto all’inizio: la notizia che circolò in merito ad un test di gravidanza comprato in compagnia della madre, d’altronde, risale ad agosto. Ora arrivano leche ritraggono Goffredo Cerza e fidanzata in tenuta da viaggio, a Roma, insieme ...

Antoniodnaross1 : Quindi Aurora #ramazzotti ha del talento nel portare i gioielli morellato... Ok - __Giada : A Studio Aperto i consigli ai giovani di Aurora Ramazzotti Ho in testa un fiume di bestemmie - redazionerumors : Il settimanale Chi riporta in copertina l'immagine di Aurora Ramazzotti con un pancino sospetto, nonostante non ci… - Novella_2000 : Aurora Ramazzotti, spuntano le prime foto con il pancino - Ale53134087 : RT @MediasetTgcom24: Aurora Ramazzotti, le prime foto con il pancino #auroraramazzotti -