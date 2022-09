Aurora Ramazzotti, il mistero sulla gravidanza si infittisce: cosa sta succedendo (Di mercoledì 14 settembre 2022) In questi giorni la figlia di Michelle Hunziker ed Eros, Aurora Ramazzotti, è finita al centro del gossip. Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha lanciato l’indiscrezione di una sua presunta gravidanza. Dunque, Aurora Ramazzotti sarebbe incinta del suo compagno Goffredo. Il condizionale è d’obbligo visto che i diretti interessati si sono chiusi in un totale silenzio stampa. Come ha spiegato Alfonso Signorini la gravidanza di Aurora non sarebbe ancora al terzo mese ma lui non lo sapeva: se l’avesse saputo avrebbe aspettato a dare la notizia sul settimanale Chi, sul quale questa settimana sono spuntate nuove foto della ragazza.



Dopo aver chiesto scusa per aver rivelato la gravidanza prima dei tre mesi, Alfonso Signorini sul nuovo ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 14 settembre 2022) In questi giorni la figlia di Michelle Hunziker ed Eros,, è finita al centro del gossip. Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha lanciato l’indiscrezione di una sua presunta. Dunque,sarebbe incinta del suo compagno Goffredo. Il condizionale è d’obbligo visto che i diretti interessati si sono chiusi in un totale silenzio stampa. Come ha spiegato Alfonso Signorini ladinon sarebbe ancora al terzo mese ma lui non lo sapeva: se l’avesse saputo avrebbe aspettato a dare la notizia sul settimanale Chi, sul quale questa settimana sono spuntate nuove foto della ragazza.Dopo aver chiesto scusa per aver rivelato laprima dei tre mesi, Alfonso Signorini sul nuovo ...

fanpage : Le ultime foto pubblicate su Chi mostrano Aurora Ramazzotti insieme al fidanzato Goffredo futuro papà, durante un w… - filosofy98 : Non capisco nulla di giornalismo, non so quali siano i processi e i metodi che debbano essere utilizzati…ma questa… - legillimens_x : ma quindi aurora ramazzotti è o non è incinta? - ZiaSof : Ma quindi aurora ramazzotti è incinta o no? #taolapurani per farmi leggere - prest0nlogan : RT @helenngs: aurora ramazzotti incinta e tutti “allora il clitoride è stato trovato”, a me dispiace solo per le vostre fidanzate perché la… -