Aurora Ramazzotti, “bocche cucite” sulla gravidanza: i nuovi retroscena (Di mercoledì 14 settembre 2022) Nei giorni scorsi Alfonso Signorini aveva fatto una sorta di “mea culpa” parlando della presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti. Il conduttore e direttore di Chi aveva confermato il bebè in arrivo per la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ma aveva anche ammesso che se avesse saputo che non aveva ancora superato il terzo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 14 settembre 2022) Nei giorni scorsi Alfonso Signorini aveva fatto una sorta di “mea culpa” parlando della presuntadi. Il conduttore e direttore di Chi aveva confermato il bebè in arrivo per la figlia di Michelle Hunziker ed Erosma aveva anche ammesso che se avesse saputo che non aveva ancora superato il terzo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Aurora Ramazzotti, “bocche cucite” sulla gravidanza: i nuovi retroscena #auroraramazzotti - Vallina84s : Ma alle ragazzine facciamo pur passare come paladine di emancipazione femminile Aurora Ramazzotti e Giorgia Soleri.… - ilpensologo : 'Aurora Ramazzotti incinta: le prime foto del pancino che cresce'. Incredibile, come gli esseri umani del passato. - Antoniodnaross1 : Quindi Aurora #ramazzotti ha del talento nel portare i gioielli morellato... Ok - __Giada : A Studio Aperto i consigli ai giovani di Aurora Ramazzotti Ho in testa un fiume di bestemmie -