"Aumento stipendiale insegnanti è fondamentale. Grave aumentare spese militari e risparmiare sull'istruzione". L'affondo di Buondonno (SI) [VIDEO] (Di mercoledì 14 settembre 2022) "Sinistra Italiana ha partecipato allo sciopero dei sindacati di dicembre e di maggio, anche a sostegno per il rinnovo contrattuale. Ci siamo battuti contro questa tendenza a decidere su aspetti che sono su aspetti relativi a contrattazione attraverso decreti legge".

orizzontescuola : “Aumento stipendiale degli insegnanti è fondamentale. Grave aumentare spese militari e risparmiare sull’istruzione”… - Massimi63361824 : @GuidoCrosetto @FPanunzi @GiovaQuez Si ma siamo quelli contro i quali tutti spesso si concentrano: non lavorano non… - Gugl_di_Occam : @ultimenotizie In quanto a non capire un tubo, è davvero la numero uno. 30.000 di aumento stipendiale meritatissimi -