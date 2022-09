Atalanta, primato anche sugli spalti. Rapporto capienza-spettatori allo stadio pari all’82% (Di mercoledì 14 settembre 2022) Analizzando il Rapporto tra capienza e media spettatori durante la stagione 2022 2023, l’Atalanta si dimostra ancora una volta capolista Dal periodo di transizione al primato in classifica. Questione campo? Certo, ma anche per quanto concerne la media spettatori in base alla capienza dello stadio. Escludendo Milan, Juve e Inter, l’Atalanta possiede l’82% della capienza del Gewiss Stadium praticamente occupata (18465 spettatori sui 22512 posti disponibili): un risultato straordinario che sta davanti a squadre del calibro di Lazio (60%), Roma (81%), Napoli (65%) e Fiorentina (65%). Un popolo nerazzurro appassionato e per nulla imborghesito. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Analizzando iltrae mediadurante la stagione 2022 2023, l’si dimostra ancora una volta capolista Dal periodo di transizione alin classifica. Questione campo? Certo, maper quanto concerne la mediain base alladello. Escludendo Milan, Juve e Inter, l’possiede l’82% delladel Gewiss Stadium praticamente occupata (18465sui 22512 posti disponibili): un risultato straordinario che sta davanti a squadre del calibro di Lazio (60%), Roma (81%), Napoli (65%) e Fiorentina (65%). Un popolo nerazzurro appassionato e per nulla imborghesito. L'articolo proviene da Calcio News 24.

zazoomblog : Atalanta punti persi ma la classifica resta da primato - #Atalanta #punti #persi #classifica - webecodibergamo : Atalanta, punti persi ma la classifica resta da primato - MarsicaW : SERIE A E SERIE D: POSTICIPO AL CARDIOPALMA PER LA JUVENTUS, IN VETTA ATALANTA NAPOLI E MILAN, PRIMA VITTORIA PER L… - Paolo_Bargiggia : Atalanta, La Gazzetta: “Primato amaro, Musso frena la Dea” - tuttoatalanta : L'Atalanta non va oltre l'1-1 con la Cremonese. Niente primato solitario, ma la Dea resta in alto… -