Atalanta, Gasperini gelato: doccia fredda anche per i tifosi (Di mercoledì 14 settembre 2022) Atalanta, brutte notizie in arrivo per Gasperini. La notizia preoccupa il tecnico e fa tremare anche la tifoseria bergamasca. Guai in arrivo per Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, in vista dei prossimi impegni di Serie A 2022/2023. La Dea, dopo una super partenza in avvio di campionato, deve fare i conti con un po’ di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 14 settembre 2022), brutte notizie in arrivo per. La notizia preoccupa il tecnico e fa tremarela tifoseria bergamasca. Guai in arrivo per Gian Piero, allenatore dell’, in vista dei prossimi impegni di Serie A 2022/2023. La Dea, dopo una super partenza in avvio di campionato, deve fare i conti con un po’ di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

gippu1 : Alla presenza in Serie A numero 490, a 64 anni 7 mesi e 12 giorni, per la prima volta in carriera Gian Piero Gasper… - LeBombeDiVlad : ??? #Atalanta, continuano gli infortuni per #Gasperini ?? Due nuovi stop #LBDV #LeBombeDiVlad #News - AraberaraTwit : - asromaliveit1 : ?? In vista di #RomaAtalanta Gian Piero #Gasperini perde un altro attaccante. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' nell… - MatteoCampbells : @Bonu4L @PinoMiceli Ma anche meno, perché almeno Gasperini è arrivato ai quarti con l'Atalanta e l'anno dopo agli o… -