Atalanta, buone notizie da Zappacosta (Di mercoledì 14 settembre 2022) L'Atalanta di Gasperini prepara il big match di domenica alle 18 all'Olimpico contro la Roma. La Dea è prima in classifica, ha sprecato l'occasione di essere da sola in testa nalla sfida casalinga con la Cremonese, ma l'inizio... Leggi su europa.today (Di mercoledì 14 settembre 2022) L'di Gasperini prepara il big match di domenica alle 18 all'Olimpico contro la Roma. La Dea è prima in classifica, ha sprecato l'occasione di essere da sola in testa nalla sfida casalinga con la Cremonese, ma l'inizio...

Maglia_Sudata : ??SIAMO IN DIRETTA! ATALANTA FERMATA DALLA CREMONESE! FINISCE 1-1: TANTE COSE BUONE, TANTE COSE MENO BUONE... QUI?? - zazoomblog : Atalanta buone notizie da Muriel: il colombiano è pronto per la Cremonese - #Atalanta #buone #notizie #Muriel: - webecodibergamo : Atalanta, buone notizie da Muriel: il colombiano è pronto per la Cremonese. - sportli26181512 : Atalanta, un attaccante torna in gruppo: Buone notizie per mister Gasperini: nella doppia seduta di oggi in vista d… - petto_netto : @YorkeJoseph @violismo Poco piu di un gol a stagione..ma al di la di questo bisogna avere l’onesta intellettuale di… -