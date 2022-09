Atalanta, Boga assente contro la Roma: disturbo al retto femorale sinistro (Di mercoledì 14 settembre 2022) Brutte notizie in casa Atalanta: Jeremie Boga non sarà disponibile contro la Roma, nella sfida di domenica 18 settembre. L’attaccante si è fermato durante l’amichevole contro il Villa Valle, uscendo dal campo dopo esser andato a segno. Nella seduta di allenamento di oggi a Zingonia ha effettuato terapie e giovedì si sottoporrà ad accertamenti diagnostici: visto il problema legato al retto femorale sinistro. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022) Brutte notizie in casa: Jeremienon sarà disponibilela, nella sfida di domenica 18 settembre. L’attaccante si è fermato durante l’amichevoleil Villa Valle, uscendo dal campo dopo esser andato a segno. Nella seduta di allenamento di oggi a Zingonia ha effettuato terapie e giovedì si sottoporrà ad accertamenti diagnostici: visto il problema legato al. SportFace.

