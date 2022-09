ASCOLTI TV 13 SETTEMBRE 2022 | LOLITA LOBOSCO 17 | 9% | BENVENUTI AL NORD 11 | 8% | NUDI PER LA VITA 5 | 3% | FLORIS TALK LEADER 7 | 1% | MATANO 22 | 2% VS D’URSO 17 | 7%

Teleblogmag : La replica di #lolitalobosco conquista la prima serata #ascoltitv, ottimo anche #floris con #dimartedi su #la7 Isc… - shareattiva : RT @Mattiabuonocore: Bella Ma’ precipita già al 3% - radioromait : Ascolti Tv di ieri 13 settembre 2022: Access Prime Time e Preserale - Raiofficialnews : #AscoltiTv di martedì #13settembre ?? - fabiofabbretti : Tutti gli #ascoltitv di ieri (martedì 13 settembre 2022) li trovate qui ?? -

Rai Storia

... la quarta condotta dal noto giornalista calabrese, mentre domenica scorsa, l'11, anche la conduttrice veneta è tornata in onda con Domenica In. I risultati d'hanno premiato la ...tv martedì 132022: preserale e access prime time Cresce I Soliti Ignoti che raggiunge quasi 4 milioni di utenti, 400 mila in più rispetto alla puntata d'esordio. Reazione a catena ... Ascolti Tv di lunedì 12 settembre - RAI Ufficio Stampa Le anticipazioni delle prime puntate di Uomini e donne in onda fino al 23 settembre, infatti ... registrando ottimi ascolti. A farne le spese, in particolar modo, sarà l'appuntamento quotidiano ...Alberto Matano festeggia il trionfo d'ascolti: la cena romana con la nota collega Hanno tagliato il nastro della nuova stagione televisiva Mara Venier e ...