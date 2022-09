Arrestato Mathias Pogba, il fratello di Paul, nell’inchiesta sull’estorsione (Di mercoledì 14 settembre 2022) Arrestato Mathias Pogba, fratello del calciatore Paul Pogba. Lui e altre tre persone sono state fermate nell’ambito dell’inchiesta per estorsione, su denuncia del giocatore della Juventus. Secondo quanto riporta Le Monde, Mathias Pogba si è presentato “nel primo pomeriggio ed è stato Arrestato“. Dei quattro arrestati, uno è finito in manette ieri e gli altri mercoledi. Recentemente Mathias ha pubblicato online un video – in quattro lingue (francese, italiano, inglese e spagnolo) – promettendo “grandi rivelazioni” sulla stella della Juventus. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022)del calciatore. Lui e altre tre persone sono state fermate nell’ambito dell’inchiesta per estorsione, su denuncia del giocatore della Juventus. Secondo quanto riporta Le Monde,si è presentato “nel primo pomeriggio ed è stato“. Dei quattro arrestati, uno è finito in manette ieri e gli altri mercoledi. Recentementeha pubblicato online un video – in quattro lingue (francese, italiano, inglese e spagnolo) – promettendo “grandi rivelazioni” sulla stella della Juventus. SportFace.

