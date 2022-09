Arma dei Carabinieri | Trombetti saluta Salerno VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto “Lascio una città sicura con l’auspicio che si dia maggiore attenzione ai reati latenti”. Così il colonnello Gianlucahato il territorio dove ha gestito per tre anni il comando provinciale deidi. Disponibile, professionale, sempre attento a far sentire la risposta e la vicinanza dell’ha inciso in più ambiti con la sua guida, prestando grande attenzione non solo ai settori tradizionalmente deputati al controllo dell’ma anche a “nuove” forme di criminalità, come l’inquietante crescita del fenomeno baby gang e la lotta contro la violenza sulle donne, facendosi promotore dell’apertura di locali dove poter raccogliere denunce in forma protetta. Non a caso tra gli episodi di cronaca ...