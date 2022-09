Arbitri Serie A | le designazioni per la 7a giornata di campionato

(Di mercoledì 14 settembre 2022) L’AIA ha diramato learbitrali per la 7adi, primo turno infrasettimanale della stagione L’Associazione Italianaha reso note learbitrali per la 7adiA, primo turno infrasettimanale della stagione. SALERNITANA – LECCE Venerdì 16/09 h. 20.45 DOVERI ROSSI C. – CIPRIANI IV: CAMPLONE VAR: MAZZOLENI AVAR: PASSERI BOLOGNA – EMPOLI Sabato 17/09 h. 15.00 VOLPI DI MONTE – MASSARA IV: PICCININI VAR: NASCA AVAR: DEL GIOVANE SPEZIA – SAMPDORIA Sabato 17/09 h. 18.00 SOZZA CIPRESSA – FONTEMURATO IV: MANGANIELLO VAR: MAZZOLENI AVAR: MARCHETTI TORINO – SASSUOLO Sabato 17/09 h. ...

NardecchiaUgo : @tuttosport Domandate a gravina quando era presidente del casteldisangro come vinceva i campionati che poi hanno pe… - fuckthomass : RT @CamFerrari25: continuate a chiedere alle donne cos’è il fuorigioco quando dovreste chiederlo agli arbitri di serie A - FcInterNewsit : Serie A, arbitri settima giornata: per Udinese-Inter designato Valeri, al VAR ci sarà Aureliano - Orazio_JFC1897 : RT @CamFerrari25: continuate a chiedere alle donne cos’è il fuorigioco quando dovreste chiederlo agli arbitri di serie A - spaziocalcio : #SerieA, gli arbitri della settima giornata col big match tra #Milan e #Napoli -

Calcio 2022 - 2023A Squadra Lazio Sospiro di sollievo in casa Lazio con Giudice Sportivo che ha graziato ...eventuale squalifica dopo il gestaccio contro il Verona e le accuse verso gli...... stagione 2022/2023 consigli Fantacalcio 2022/2023: guida astaA Impegni in trasferta anche ... PROBABILI FORMAZIONI - CONSIGLI - CONVOCATI - PAGELLE - PRONOSTICI -Venerdì 16 settembre ...Ecco, di seguito, la designazione arbitrale per il match di domenica sera tra Milan e Napoli che sarà valido per la settima giornata di Serie A: MILAN-NAPOLI h. 20.45 ...Rese note le designazioni arbitrali della sesta giornata del campionato di serie B. Reggina-Cittadella, in programma sabato 17 settembre alle ore 14, sarà diretta dal signor Lorenzo Maggioni ...