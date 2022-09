Anticipazioni Una Vita, la puntata di oggi 14 Settembre (Di mercoledì 14 settembre 2022) Anticipazioni Una Vita. La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato a Madrid. Segui Le nostre Anticipazioni di Una Vita su Zon.it. Anticipazioni Una Vita: la puntata di oggi 14 Settembre Genoveva consegna un messaggio a Valeria, in cui la informa che Rodrigo è sotto la custodia di Aurelio. Marcelo cerca di convincere Rodrigo a rivelare la formula, ma lui non ha intenzione di cedere. Lolita vede Felipe e Dori baciarsi ed è molto infastidita. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di mercoledì 14 settembre 2022)Una. La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato a Madrid. Segui Le nostredi Unasu Zon.it.Una: ladi14Genoveva consegna un messaggio a Valeria, in cui la informa che Rodrigo è sotto la custodia di Aurelio. Marcelo cerca di convincere Rodrigo a rivelare la formula, ma lui non ha intenzione di cedere. Lolita vede Felipe e Dori baciarsi ed è molto infastidita. Segui ZON.IT su Google News.

redazionetvsoap : #canale5 Dopo la pausa, vedremo la giovane dottoressa in grandi difficoltà, fino a maturare una decisione clamorosa… - Naty63501852 : RT @itssginnyx: domani andrò alla registrazione di amici e spero di riuscire a dare questo regalino più una letterina a giulia… ovviamente… - simonabastiani : Domenica 18 Settembre ricomincia Scherzi a Parte con Enrico Papi al secondo anno di conduzione: leggi qui ospiti e… - _maridl : Bonjour io sto manifestando per una cosa ci sentiamo direttamente stasera per le anticipazioni bye! ????per-salvate… - alice_bettini3 : RT @itssginnyx: domani andrò alla registrazione di amici e spero di riuscire a dare questo regalino più una letterina a giulia… ovviamente… -