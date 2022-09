Anticipazioni Amici 22, prima puntata 18 settembre: nuovi allievi e ospiti (Di mercoledì 14 settembre 2022) Oggi, 14 settembre 2022, si registra la prima puntata di Amici 22 dopo la consueta pausa estiva. Maria De Filippi dirigerà la formazione della classe della nuova edizione, presentando i nuovi allievi di canto e ballo. Atteso è il ritorno di Mattia Zenzola, che dopo l'infortunio dell'anno precedente tornerà a sedersi tra gli alunni di Raimondo Todaro. Verrà presentato in veste ufficiale anche il cast dei professori, che vede diverse variazioni. La speaker radiofonica Anna Pettinelli ha lasciato il suo posto ad Arisa, la quale torna dopo la fortunata partecipazione a Ballando con le Stelle. Anche tra i docenti di ballo ci sono stati degli scossoni, infatti, Amici di Maria de Filippi ha salutato Veronica Peparini. Quest'ultima ha lasciato la sua cattedra ad Emanuel ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 14 settembre 2022) Oggi, 142022, si registra ladi22 dopo la consueta pausa estiva. Maria De Filippi dirigerà la formazione della classe della nuova edizione, presentando idi canto e ballo. Atteso è il ritorno di Mattia Zenzola, che dopo l'infortunio dell'anno precedente tornerà a sedersi tra gli alunni di Raimondo Todaro. Verrà presentato in veste ufficiale anche il cast dei professori, che vede diverse variazioni. La speaker radiofonica Anna Pettinelli ha lasciato il suo posto ad Arisa, la quale torna dopo la fortunata partecipazione a Ballando con le Stelle. Anche tra i docenti di ballo ci sono stati degli scossoni, infatti,di Maria de Filippi ha salutato Veronica Peparini. Quest'ultima ha lasciato la sua cattedra ad Emanuel ...

