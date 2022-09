Anna Somensari e l’Astrattismo concettuale

(Di mercoledì 14 settembre 2022) La Galleria AriSartori di Mantova, in Via Ippolito Nievo 10, presenta la mostra Svelarsi e rivelarsi: contigue e disgiunte opere di. La mostra inaugura sabato 17 settembre alle 17.30 alla presenza dell’artista con presentazione del critico Gianfranco Ferlisi. In occasione della personale, sabato 24 dalle 16 sarà proposto un evento: la poetessa

mantovanotizie : Svelarsi e rivelarsi: contigue e disgiunte opere di Anna Somensari -

Mantova Notizie

La Galleria "Arianna Sartori" di Mantova, nella sede di Via Ippolito Nievo 10, presenta la mostra "Svelarsi e rivelarsi: contigue e disgiunte opere di". La mostra si inaugura Sabato 17 settembre alle ore 17.30 alla presenza dell'Artista con presentazione del critico Gianfranco Ferlisi. In occasione della personale, Sabato 24 settembre ...La Galleria "Arianna Sartori" di Mantova, nella sede di Via Ippolito Nievo 10, presenta la mostra "Svelarsi e rivelarsi: contigue e disgiunte opere di". La mostra si inaugura Sabato 17 settembre alle ore 17.30 alla presenza dell'Artista con presentazione del critico Gianfranco Ferlisi. In occasione della personale, Sabato 24 settembre ... Artisti Italiani 2022 Catalogo Sartori Arte Moderna e Contemporanea Presentazione Mantova 13/2/2022