Ancora furti nell’area industriale di San Salvatore: è allerta (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Salvatore Telesino (Bn) – Una banda di sei malviventi, tutti incappucciati, ha fatto irruzione all’interno di un caseificio della Valle Telesina, noto per la produzione del “Grottone“, riuscendo a saccheggiare svariate migliaia di euro custoditi nella cassa dello spaccio, alcuni pc portatili e telefonini. I ladri sono riusciti a penetrare all’intero dell’opificio, ubicato nell’area industriale di San Salvatore Telesino, forzando tre porte di ingresso. “E’ l’ennesimo furto – dice l’amministratore dell’azienda, Massimo Iaquinto – che le industrie del posto subiscono in pochi giorni. L’ultimo, solo in ordine cronologico, l’altra notte in un’azienda di fronte alla nostra dove una banda, forse la stessa, ha tentato il colpo ma è stata messa in fuga da un grosso cane da guardia che è ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSanTelesino (Bn) – Una banda di sei malviventi, tutti incappucciati, ha fatto irruzione all’interno di un caseificio della Valle Telesina, noto per la produzione del “Grottone“, riuscendo a saccheggiare svariate migliaia di euro custoditi nella cassa dello spaccio, alcuni pc portatili e telefonini. I ladri sono riusciti a penetrare all’intero dell’opificio, ubicatodi SanTelesino, forzando tre porte di ingresso. “E’ l’ennesimo furto – dice l’amministratore dell’azienda, Massimo Iaquinto – che le industrie del posto subiscono in pochi giorni. L’ultimo, solo in ordine cronologico, l’altra notte in un’azienda di fronte alla nostra dove una banda, forse la stessa, ha tentato il colpo ma è stata messa in fuga da un grosso cane da guardia che è ...

