Amy Winehouse, un beauty look che lascia il segno e più che mai attuale (Di mercoledì 14 settembre 2022) Quel tratto di eyeliner così bold e grafico, suo marchio di bellezza, il trucco e le pettinature voluminose, sono oggi quanto mai contemporanei. Perché la cantante britannica sarà anche scomparsa 11 anni fa ma, come tutte le grandi icone beauty, rimanda a un'immagine unica che non solo non passa mai di moda ma che rivive ciclicamente nelle tendenze

